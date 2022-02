Lazio-Napoli, Sarri: “Pedro? Periodo travagliato. Meglio Felipe Anderson”

Fonte: Dazn

Nel pre partita del big match tra Lazio e Napoli, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. Questa la sua analisi: "Pochi giorni per preparare la sfida? Ormai ci siamo abituati. I calendari sono questi e dobbiamo lavorare così. Cosa bisogna cambiare rispetto all'andata? Non concedere quello che abbiamo concesso all'andata. Loro sono una squadra forte e molto brava nel palleggio. Pedro? Viene da un periodo travagliato per questo problema al tendine che non gli permette di allenarsi. In questo momento preferisco Felipe Anderson che è in ottima salute".