Lazio, Nesta: "Sarri è una grande risposta a Mourinho"

Maurizio Sarri è prossimo a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Manca solo l'annuncio, ma il mister è pronto per la nuova avventura. Il mister ha ricevuto i compimenti da Alessandro Nesta. L'ex capitano biancoceleste questa mattina è stato al Corviale per la presentazione della collaborazione tra Adidas e Calcio Sociale. Nesta ha incontrato alcuni giovai calciatori e ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti applaudendo la Lazio brava a sostituire subito Simone Inzaghi: "Io credo che la partenza di Simone Inzaghi abbia lasciato un buco. La Lazio ora ha preso Sarri, la Roma Mourinho: è stata una grande risposta dei biancocelesti". L'ex stopper ha parlato anche del Milan: "Credo che quello che ha fatto è stato un lavoro importante. Non era scontato che arrivasse in Champions. Pioli ha fatto un grande lavoro. Donnarumma? Ognuno fa le sue scelte, la società ha deciso così. Nel calcio moderno si fanno i conti ma non giudicherò mai la scelta di qualcuno". Infine una battuta anche sull'Italia di Mancini: "Il Ct ha creato un gruppo importante, sono curioso. L'Italia è pronta per questi Europei".