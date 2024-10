Altra tegola per la Lazio. Per la prossima gara contro il Como, Baroni non dovrà fare a meno solo di Zaccagni ma anche di Nicolò Rovella. Il centrocampista, infatti, si è fermato per un fastidio muscolare dopo aver svolto la rifinitura insieme ai compagni a Formello. Lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo e ha deciso di non convocarlo.