Lazio, Nuno Tavares rivela: "Sono tra i pre-convocati del Portogallo"

Esordio europeo con vittoria contro il Porto per Nuno Tavares. Dopo ben otto assist solo in campionato, il terzino ha giocato anche la sua prima gara in Europa League con la maglia della Lazio. Al termine della sfida è intervenuto ai microfoni di Sport TV per analizzare la prestazione della sua squadra, rivelando anche la sua pre-convocazione con la Nazionale portoghese per la prossima sosta. Ecco cosa ha detto: “Abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra. Fortunatamente abbiamo ottenuto i tre punti, il Porto è un avversario di altissimo livello. I tifosi poi sono stati fantastici. Sapevamo che loro erano una squadra agguerrita, ma ci è andata bene. Potevano vincere entrambe le squadre, ma l'abbiamo fatto noi. Siamo stati bravi e abbiamo creato più occasioni da gol, l'importante è aver portato a casa i tre punti. Credo che il sostegno di tutti sia stato fondamentale per la mia crescita in questo club. Voglio dare tante gioie ai tifosi e ricambiare sempre. La Nazionale portoghese? Per ora sono tra i pre-convocati”.