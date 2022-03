Lazio, oggi la lastra di controllo per Immobile: ecco cosa si teme

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un'altra notte storica quella di Ciro Immobile. L'arbitro Maresca fischia il calcio di rigore e la palla finisce dritta in rete con un record ormai sigillato. Ciro Immobile contro il Cagliari ha raggiunto Silvio Piola a quota 143, diventando così il miglior marcatore della storia della Lazio in Serie A. Il bomber biancoceleste però, non solo si è reso protagonista del gol del vantaggio ma verso la fine, al 93', è uscito dal campo per una brutta gomitata di Lovato al costato. Immobile rimane a terra un paio di minuti, facendo spaventare Maurizio Sarri, la barella è già arrivata per soccorrerlo ma si rialza e continua a lottare. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ieri sera era dolorante, gli faceva male e questa mattina si sottoporrà alle lastre di controllo, come già sottolineato da Sarri in conferenza stampa: "Ha preso una gomitata al costato e per due o tre minuti non riusciva a respirare. Sembra non ci siano grandi conseguenze, ma domani dovrà fare accertamenti". Dagli esami clinici si spera che non arrivi l'esito di un’infrazione o di una microfrattura. Nelle prossime ore si capirà di più, il Venezia e la Roma saranno le prossime avversarie e la Lazio conta sul proprio capitano.