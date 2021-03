Lazio, ora l'Udinese: Fares preoccupa, ottimismo per Lazzari

La notte dell'Allianz Arena non ha soltanto certificato l'eliminazione dalla Champions League per Inzaghi e la sua Lazio, ma ad alimentare il tema delle brutte notizie ci sono stati anche gli stop di Fares e Lazzari. L'algerino era molto preoccupato nel post gara: dopo aver fatto un breve provino subito dopo l'intervallo, ha accusato un fastidio al ginocchio operato nel 2019. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si tratterebbe di un trauma distorsivo, andrà verificato attraverso esami strumentali approfonditi. Fa ben sperare, invece, Manuel Lazzari, più disteso dopo il brutto spavento oltre al forte dolore al dito della mano sinistra. Inzaghi ottimista nel riaverlo nella trasferta decisiva di Udine.