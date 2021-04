Lazio, Parolo studia da allenatore: e un percorso "alla Inzaghi"...

S’è iscritto al corso per diventare allenatore, ha già scelto quale sarà il suo futuro. Marco Parolo studia da tecnico, siederà in panchina, questo lo scenario. Non immediato, potrebbe anche giocare ancora un anno, dovrà mettersi al tavolo con la Lazio e parlarne. Ma il solco è tracciato, è iscritto al corso di Coverciano insieme, tra gli altri, a Domenico Criscito, Valon Behrami, Andrea Ranocchia. Parolo è un uomo spogliatoio, lo dicono tutti: a Formello “Quando c’è un problema, è lui a risolverlo”. Ha capacità di gestione e carisma, senso tattico e intelligenza, molti lo definiscono già un allenatore in campo Sta imparando da Inzaghi, è uno suo fedelissimo, ha avuto anche altri esempi in carriera come Pioli e Donadoni, oltre a Conte in nazionale. Vuole fare l’allenatore, ha deciso, studierà e poi vedrà dove cominciare. L’ipotesi Lazio è in piedi, Parolo è apprezzato da tutti a Formello, potrebbe partire dalle giovanili, fare un percorso simile a quello di Inzaghi. Un percorso di crescita graduale, partendo dagli Allievi o magari anche subito dalla Primavera. Si vedrà. Parolo pianifica il futuro, sarà in panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.