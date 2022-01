Lazio, Pedro in Paideia per gli esami: si teme uno stiramento

AGGIORNAMENTO ORE 13 - Come anticipato Pedro si è presentato in Paideia per svolgere gli accertamenti strumentali. Si teme che dagli esami possa emergere una lesione al polpaccio destro. Nelle prossime ore dovrebbe essere più chiaro il quadro clinico così da stabilire anche i tempi di recupero.

RASSEGNA STAMPA - Sarri è tormentato dalle assenze. Durante la partita contro la Salernitana perde Pedro a gara in corso per un problema muscolare a carico del polpaccio destro. Dopo Acerbi, Basic e Radu e Akpa Akpro, il tecnico della Lazio ha perso un'altra pedina della rosa biancoceleste. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, oggi l'esterno spagnolo si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Si teme uno stiramento al polpaccio destro con questo che lo terrebbe ai box per circa 20 giorni, dunque non solo salterà la partita odierna di Coppa Italia ma con molta probabilità anche quella contro l'Atalanta. Sono ore cruciali, Sarri incrocia le dita.