Lazio, Ponte Milvio esplode d'amore: i tifosi invadono la piazza - VIDEO

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

Quanto amore per la Lazio. La festa per l'ultima giornata di campionato inizia da Ponte Milvio, dove centinaia di tifosi come sempre si sono dati appuntamento prima di entrare allo stadio. Un Olimpico che si riempirà di passione: oltre 50 mila i tifosi attesi per la gara con il Verona. Prima però cori, sciarpe e bandiere hanno colorato la piazza punto di riferimento di un popolo intero.

