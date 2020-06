Lazio, possibile mini ritiro a fine agosto: Auronzo ci crede

Il lockdown imposto dall'emergenza legata al coronavirus farà ricadere i suoi effetti anche oltre la stagione in corso. C'è da finire il campionato, ma la Lazio deve anche pensare a programmare il prossimo che dovrebbe partire nel weekend tra 12 e 13 settembre, concedendo ai suoi giocatori solo due settimane di riposo da inizio agosto. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, si valuterà l'ipotesi di un breve ritiro di una settimana o poco più per svolgere una preparazione atletica e la meta storica di Auronzo di Cadore aspetta buone notizie in questo senso. Proprio durante la quarantena è stato rinnovato il contratto tra Lazio e Media Sport Event di Gianni Lacché, in un connubio che va avanti dal 2008 e che lega a doppio filo il club biancoceleste con la cittadina che si trova sotto le Tre Cime di Lavaredo. Presto per dare una soluzione definitiva però: resta in piedi anche l'ipotesi Marienfeld, località tedesca dove la Lazio è solita svolgere la seconda parte della preseason, mentre la via più praticabile resta sempre quella di un ritiro a Formello. Auronzo comunque ci crede, sarebbe un bel segnale per la comunità cadorina.