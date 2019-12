Lazio, regali e sorrisi: Milinkovic e Parolo in visita ai bambini della Clinica Mandelli

Sorrisi, selfie, autografi, regali in vista del Natale. La Lazio campione di solidarietà, si distingue anche fuori dal rettangolo verde. Alle ore 14.30, Milinkovic e Parolo si sono presentati presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica della Clinica Mandelli per far visita ai bambini ricoverati. Una giornata diversa per questi piccoli grandi Guerrieri che ogni giorno portano avanti la loro battaglia più grande. Di seguito, le foto dell'evento, organizzato grazie al lavoro e all'impegno dell'associazione culturale e volontariato L'albero della Vita e del suo presidente Luigi Piselli.