Lazio, riecco Lulic: Champions e Bayern Monaco nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Riecco Senad Lulic. L'esterno bosniaco è atteso a Roma nelle prossime ore. Il capitano della Lazio tornerà a Formello dopo il nuovo intervento subito in Germania per la pulizia della caviglia. Un calvario che dura da quasi un anno e che nessuno si sarebbe aspettato. Il giocatore non molla e vuole assolutamente tornare in campo per aiutare i compagni. Senad ruota meglio la caviglia e darà il massimo per accelerare il recupero. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, domani l'eroe del 26 maggio inizierà ad allenarsi a parte e metterà ancora alla prova la caviglia. Qualora dovesse rispondere positivamente, aumenterà i ritmi. La speranza è quello di riaverlo a disposizione per il doppio ottavo di Champions League con il Bayern Monaco. Un premio alla carriera per Lulic che sogna di giocare una gara della fase finale della competizione con la fascia di capitano al braccio. Gli manca solo quello, sarebbe la ciliegina sulla torta di una splendida carriera ricca di soddisfazioni e trofei con l'aquila sul petto. A lasciargli il posto sulla lista sarebbe Djavan Anderson, ma visto anche l'infortunio di Fares non è escluso che la Lazio torni sul mercato per cercare di tamponare l'emergenza sull'out mancino con un acquisto alla Romulo (giocatore affidabile da prendere in prestito o comunque low cost, ndr).

Calciomercato Lazio, Muriqi-Fenerbahce? È no

Lazio, servono le magie di Luis Alberto

TORNA ALLA HOME