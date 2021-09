Lazio - Roma, il programma della vigilia biancoceleste: rifinitura e ritiro facoltativo

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno, il derby della Capitale è alle porte. Lazio e Roma saranno faccia a faccia domenica per capire chi è, al momento, più pronta. Entrambe hanno aperto un nuovo ciclo e sin da subito vogliono dominare la città. I biancocelesti, stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, affronteranno la vigilia con le stesse abitudini che ci sono da inizio campionato: a Formello nel pomeriggio per la rifinitura, poi cena tutti insieme e dopo chi vuole può rimanere nel centro sportivo o rientrare nelle proprie case (ritiro facoltativo). Per quanto riguarda la conferenza stampa di Sarri, si terrà alle 20, dopo l'allenamento e sarà esclusivamente da remoto per scelta della società.