Lazio - Roma, Lotito: venerdì il primo incontro con Friedkin

Manca sempre meno al derby della Capitale in programma venerdì 15 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Sarà una gara di prime volte: la prima stracittadina giocata di venerdì e lo stadio completamente vuoto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sarà anche il primo derby del nuovo patron della Roma Friedkin, il terzo americano che si affaccia nella Capitale. Lotito ne ha già conosciuti due: Di Bendetto nel 2011, poi Pallotta. Negli anni in cui l'arrivo degli americani sembrava aver già portato trofei e vittorie il patron biancoceleste predicava la calma e in effetti in dieci anni la Lazio ha vinto due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. La vittoria nel derby manca invece dal 2019: quel giorno finì 3-0 per la Lazio, l'anno scorso due pareggi con lo stesso risultato: 1-1. Ma guadano vittorie e sconfitte c'è da recuperare: dal 2004, anno di insediamento del presidente, ad oggi ne sono stati giocati 36 con 11 vittorie dei biancocelesti, 16 romaniste e 9 pareggi. Infine sarà anche la prima stracittadina di Lotito "stipendiato" come confermato nell'ultimo bilancio in cui il numero uno della Lazio per la prima volta dopo sedici anni di presidenza si è auto compensato con 600 mila euro lordi.

