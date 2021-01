Lazio - Roma, Luis Alberto: "Mentalità vincente da derby, stiamo cambiando"

Luis Alberto nel post partita di Lazio-Roma a Sky: "Per noi era importantissimo vincere oggi, in Serie A non stavamo facendo bene, abbiamo attraversato un periodo non bello però nelle ultime settimane si è vista una squadra diversa, siamo migliorati e oggi l’abbiamo dimostrato con una mentalità vincente. Ora continuiamo così per crescere. Stiamo migliorando contro le big, non possiamo perdere la concentrazione se no non vinci. Si parla fuori che non segno tanto, ma io aiuto la squadra, ora sono contento che ho segnato, ma non mi ha preoccupato non segnare. Capita, dipende dal tempo, continuiamo a lavorare".

Lo spagnolo subito dopo ha analizzato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non penso che sia stata la migliore prestazione. Abbiamo giocato tutti bene. La mentalità è stata quella giusta. Quando si fa bene, si vince. Sapevamo che la Roma era una buona squadra, noi abbiamo lavorato tutta la settimana per evitare la loro forza. Abbiamo difeso e ripartito bene, la partita si giocava lì. Tanti gol? Adesso tocca a me (ride, ndr). Ciro segna sempre, ma dobbiamo farlo tutti. L'importante per me non sono i gol o gli assist, ma vincere. Gli altri guardano le statistiche, noi la classifica e i punti che dobbiamo ottenere. Ho ritrovato fiducia, la mentalità che avevo l'anno scorso, questo lo metto a disposizione della squadra. Stimao ottenendo i risultati, stiamo rimontando. Una partita speciale, è giusto che sia andata così. A chi li dedico? Per mia moglie, gliel'avevo promesso, da tempo non gli dedicavo un gol. Il secondo in generale, non era per nessuno, un po' per tutti, per la squadra e l'importanza di questa sfida. Giocare una partita senza tifosi è stato strano, difficile, ma dobbiamo ringraziarli per averci dato il loro calore e Formello, anche questo aiuta".