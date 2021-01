Lazio - Roma, Luiz Felipe: "Felice delle cento presenze. Oggi faremo di tutto per vincere"

Il difensore centrale biancoceleseste Luiz Felipe ha parlato così a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby ai microfoni di Lazio Style Channel: " Felice delle 100 presenze, ne voglio fare altre 100 o 200 o 300. Sono felice di avere l’opportunità di giocare una partita importante. Questo è il mio quarto anno qua, cerco sempre di crescere e imparare per stare al top. Conosciamo l’importanza di questa partita per noi e per i tifosi, faremo di tutto per vincerla. Il derby è un match a parte. L’abbiamo preparato nel migliore dei modi, è da una settimana che qua si sente il derby. Dobbiamo essere concentrati per fargli male ".

Luiz Felipe è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che il derby è una partita a parte, dobbiamo essere perfetti. Abbiamo preparato tutto al meglio, dobbiamo metterci la cattiveria giusta. Normale sbagliare qualche partita in stagione ma oggi bisogna vincere. Con le grandi abbiamo sempre fatto bene e con le piccole abbiamo sbagliato qualcosa, per questa partita però siamo pronti. Porte chiuse? I tifosi mancano in campo con noi, a Formello ci hanno dato la carica giusta che proveremo a portare in campo".