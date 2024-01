Lazio - Roma, Sarri in allarme per Isaksen e Zaccagni: le condizioni

RASSEGNA STAMPA - Spavento per i tifosi della Lazio. Contro l'Udinese, il rilancio di Romagnoli a gara in corso e gli acciacchi di Isaksen e Zaccagni. Al termine del match, Sarri aveva rassicurato che il dottore biancoceleste gli avesse sottolineato che le due situazioni non sembrerebbero preoccupanti. Ieri alla ripresa a Formello, sia il numero 20 che il danese erano assenti.

Come riporta il Corriere dello Sport, nell’azione che poi ha portato alla punizione, trasformata in gol dal laziale Luca Pellegrini, Isaksen ha accusato una distorsione ad una caviglia, riportando un piccolo edema. Sono state escluse lesioni. Per questo, in vista del derby di Coppa Italia in programma domani alle 18.00, il danese sarà rivalutato oggi, potrebbe recuperare per la panchina.

Zaccagni. Il pestone nella gara contro l'Udinese ha procurato un versamento ad un alluce, il piede è gonfio. Per questo il suo recupero è più difficile. In caso di forfait, in preallarme ci sono Felipe Anderson e Pedro ai fianchi di Castellanos, al primo derby da titolare.