Lazio, Rovella: "In questi momenti ci vuole il gruppo. 2025? Non vi dico..." - VIDEO

Durante la cena di Natale della Lazio, sono arrivate anche le parole di Nicolò Rovella, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Eccole di seguito: "Sicuramente è stato un anno molto positivo. Partito un po’ così così per me, a causa dell’infortunio, poi dall’inizio di quest’anno siamo partiti benissimo, stiamo facendo e dobbiamo continuare a fare come stiamo facendo, con la giusta mentalità. Come ho detto anche ieri, ci vuole il gruppo in questi momenti, come dopo la partita di ieri. È il momento di stare insieme, come stasera: ci aiuterà a preparare il match di sabato. Cosa chiedo al 2025? So bene cosa, per ora non voglio dirvelo. Se accadrà, lo dirò dopo (ride, ndr)".

"Team pandoro o panettone? Pandoro! Canzone di Natale più bella? Last Christmas. Regalo che chiedevo più spesso a Babbo Natale da piccolo? Le scarpe da calcio. Idea di Natale perfetto? Famiglia. Ho avuto la fortuna di passarlo sempre con loro. Sì, la mia idea di Natale è passarlo con la mia famiglia, ora anche con quella della Lazio".

