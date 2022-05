Lazio-Sampdoria, Immobile vs Quagliarella: che numeri per i due bomber

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida di sabato sera tra Lazio e Sampdoria è un crocevia fondamentale per i rispettivi obiettivi delle due squadre. Europa League per i biancocelesti e salvezza per i blucerchiati. Per riuscire a mettere un altro tassello importante e sbaragliare la concorrenza saranno fondamentali le reti di Ciro Immobile e Fabio Quagliarella. I due potrebbero ritrovarsi contro sul prato verde dello stadio Olimpico per dare vita all’ennesima sfida della loro brillante carriera. Tutto dipenderà da cosa deciderà il mister dei liguri Giampaolo che non sempre nell'ultimo periodo si è affidato all’attaccante di Castellammare di Stabia.

IL CONFRONTO TRA I DUE BOMBER – Sono gli unici due centravanti ancora in attività nelle posizioni altissime della classifica dei marcatori all-time della Serie A. Ciro con il gol allo Spezia è arrivato a quota 182, mentre Fabio è fermo a 180. La differenza d’età però gioca un ruolo determinante visto che il biancoceleste a 32 anni può ancora aspirare ad entrare nell’elitè degli attaccanti più prolifici di sempre e superare quota 200 gol. Il numero 27 della Sampdoria viaggia verso le 40 primavere, motivo per cui non è semplice migliorare il suo score. Quest’anno è andato a segno appena 3 volte a fronte delle 27 marcature di Immobile.

CLASSIFICA DEI MARCATORI - Per quanto riguarda i gol in una singola annata, “Quaglia” ha vinto la classifica dei marcatori solo una volta in carriera, nella stagione 2018/2019 con 26 centri superando anche Cristiano Ronaldo alla sua prima stagione in Serie A. L’attaccante di Torre Annunziata è riuscito in ben tre occasioni a vincere il titolo la prima volta con il Torino nella stagione 2013/2014 (22 gol) e poi due volte con l’aquila sul petto nel 2017/2018 (29 reti a pari merito con Icardi) e nel 2019/2020 (36 gol e vittoria della Scarpa d’oro).

SFIDE A DISTANZA – Entrambi possono vantare un ottimo score quando si sono ritrovati di fronte le squadre che rappresentano. Quagliarella è andato a segno ben 8 volte in carriera contro la Lazio, Immobile ha fatto male alla Samp addirittura 15 volte, la sua vittima preferita nel massimo campionato. Chissà se il prossimo confrtonto per il numero 17 laziale non possa essere un'ulteriore occasione per migliore un bottino già molto importante.