Lazio, Sarri: "Il calendario sembra difficile. Mondiali d'inverno? Scelta infelice"

RASSEGNA STAMPA - La nuova stagione è alle porte per la Lazio che, dopo il quinto posto dello scorso anno, si ritroverà ad Auronzo di Cadore per l'inizio della preparazione. A guidare la squadra, ovviamente, ci sarà Maurizio Sarri che vuole dare continuità al suo progetto biancoceleste. In attesa di buone notizie dal mercato, il tecnico toscano d'adozione si è espresso sul nuovo calendario di Serie A e sulla questione spogliatoio. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Il calendario sembra difficile, ma dipende dal momento. A volte è meglio trovare le squadre di alto spessore nella fase iniziale, a volte no. Campionato anomalo. Servirà una preparazione per tre mesi, poi bisognerà ripeterla. Tutti dovremo sperimentare. Dispiace per il Mondiale d’inverno, mi sembra una scelta non felice. Spogliatoio? Non c’è mai stata conflittualità all’interno dello spogliatoio della Lazio. Era complicato, con un gruppo abituato per anni a fare certe cose, arrivare a giocare in modo diverso".