Lazio-Sarri, oggi la firma sul contratto. Intanto il tecnico fa la lista di mercato

Non sono previste sorprese, oggi dovrebbe essere il giorno della firma sul contratto che legherà Maurizio Sarri alla Lazio. La società ha inviato ieri i documenti al tecnico che li ha attentamente visionati. Si tratta di un biennale senza opzione per il terzo anno a 3 milioni di parte fissa più bonus legati a obiettivi come le coppe europee e lo scudetto. Il suo vice sarà Giovanni Martusciello e anche il resto dello staff è stato definito. Oggi, stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, Sarri restituirà i documenti firmati sancendo la fine della telenovela.

MERCATO - Nel frattempo l'ex Juventus ha già fatto una lista di nomi per il calciomercato. Il 4-3-3 (o all'occorrenza 4-3-1-2) sarà il modulo della sua nuova Lazio ed ecco che qualche accorgimento tattico andrà fatto. In porta confermato Reina con Strakosha che resta da valutare, mentre in difesa sono stati chiesti un centrale e un terzino (Maksimovic e Hysaj i nomi forti). Verrà valutato anche Vavro al rientro dal prestito. Nel mirino anche due centrocampisti, tra cui Loftus-Cheeck, e un esterno d'attacco. Molto dipenderà anche dall'eventuale partenza di Correa che aprirebbe un altro buco da colmare.

Lazio, Marchegiani: "Dopo Inzaghi, Sarri è la scelta obbligata"

Lazio, Petrucci: "Inzaghi e Lotito si sono lasciati malissimo. Su Sarri..."

TORNA ALLA HOME PAGE