Lazio, Petrucci: "Inzaghi e Lotito si sono lasciati malissimo. Su Sarri..."

Matteo Petrucci, durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale, ha spiegato come l'ambiente Lazio sta vivendo la trattativa per Sarri, aggiungendo una battuta sul modo con cui Inzaghi e Lotito si sono lasciati. Queste le sue parole: "C’è apprensione per i precedenti di Inzaghi e Silva e volendo anche di Bielsa. Quando le trattative sono lunghe questa tensione cresce. L’ambiente sta vivendo in apnea questa trattativa con la voglia di tirare un sospiro di sollievo. Sarri sarebbe la migliore scelta dopo l’addio di Inzaghi, Lotito ha sempre puntato su scommesse e Sarri è un allenatore in fase di rilancio. Se Inzaghi e Lotito si sono lasciati male? Malissimo".