Lazio, Sarri: "Vorrei rosa al completo per ritiro. Carnesecchi? La società..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Torna a parlare Sarri, la sua voce non si sentiva dall'ultima giornata di campionato. Ha commentato la gestione de calciomercato della Lazio e i possibili nuovi acquisti. "Nel calcio moderno partire con la rosa al completo è impossibile - ha spiegato il tecnico - Un anno c'è la Nations League, un anno gli Europei, un anno i Mondiali. Solitamente fai il ritiro con dieci giocatori e dieci Primavera, il resto arriva sempre in corsa. Sarebbe bello avere tutti dall'inizio, ma non lo può fare quasi nessuno".

MARCOS ANTONIO E CARNESECCHI - "Marcos Antonio è un ragazzo giovane, si è aperta questa possibilità di poterlo prendere, purtroppo per situazioni anche molto spiacevoli. Noi avevamo un giocatore in quel ruolo di 35 anni in scadenza e quindi abbiamo pensato a questa soluzione. Deve ambientarsi al calcio italiano, gli servirà qualche mese ma lo aspettiamo volentieri. È molto giovane ma ha già due anni di esperienza in Champions, penso possa farci comodo. Carnesecchi? Questo è un problema del direttore sportivo e della società, vediamo quello che sceglieranno alla fine. Io quello che dovevo dire l'ho già detto".