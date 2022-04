Lazio - Sassuolo, partita quasi in equilibrio: i numeri del match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - I dettagli fanno la differenza. Tra Lazio e Sassuolo all'Olimpico l'hanno spuntata i biancocelesti proprio per dei piccoli accorgimenti. I numeri del match, riportati dalla rassegna stampa di Radiosei avvalorano questa tesi: i neroverdi hanno tirato di più (21 contro 14), ma hanno centrato il bersaglio le stesse volte dei padroni di casa (5); la Lazio ha vinto 38 duelli (52.1%), mentre gli emiliani 35 (47.9%); i passaggi sono sempre dalla parte della squadra di Sarri (606 rispetto ai 538 dei ragazzi di Dionisi); il possesso palla è stato vinto dai laziali con il 53.1%. Dati non schiaccianti, ma che servono quel tanto che basta per fare la differenza.