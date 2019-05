Lazio, sei tra le big d'Europa: un trofeo in entrambe le stagioni

La Lazio chiude la stagione all'ottavo posto, ma con una coppa in più in bacheca. La vittoria in finale contro l'Atalanta ha dato una svolta positiva alla stagione. I biancocelesti continuano ad arricchire il proprio palmares, già lo scorso anno era arrivato il successo in Supercoppa italiana contro la Juventus. Due anni, due trofei. Nei maggiori campionati europei, solamente altre 5 squadre sono riuscite a vincere almeno un trofeo in entrambe le stagioni: Juventus, Manchester City, Chelsea, Barcellona, PSG e Bayern Monaco.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL FUTURO DI GUERRIERI

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE