Lazio, società infuriata: cosa è successo al rientro da Genova

Il rinvio di tutte le gare odierne per la morte di Papa Francesco, e il recupero del match mercoledì 23 aprile alle 18.30, ha creato non poco scompiglio in casa Lazio. Baroni e la squadra alle 15.00 sono saliti su un volo charter da Genova per tornare a Roma e, visti i recuperi, i biancocelesti saranno costretti a ripartire già domani per scendere in campo a Marassi mercoledì.

Uno spreco di energie e di tempo che ha mandato su tutte le furie i biancocelesti, che in caso di conferma, dovrebbero poi scendere in campo sabato alle 20.45 per la gara contro il Parma, quindi appena 72 ore dopo la sfida contro il Genoa.