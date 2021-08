Lazio - Spezia, Immobile: "Che Curva! Rigore? L'ho sbagliato perché..."

Immobile segna tre gol e si porta a casa il pallone, super Ciro contro lo Spezia. A Dazn commenta così il 6-1 della Lazio: "Il merito va diviso con la squadra, tutti mi mettono nelle condizioni di potermi esprimere al massimo, dedico questa tripletta a loro. Lavoro con Sarri con entusiasmo, so che gli attaccanti con lui segnano tanto, non vedevo l’ora di conoscerlo. Con la gente poi è più bello, ci sono mancati i tifosi, abbiamo sempre bisogno di loro. Il rigore? Mi sono detto tante cose verso me stesso, ho voluto cambiare all’ultimo la direzione e questo non paga mai, mi rode perché sbagliarlo mi dà fastidio. Avrei preferito non sbagliarlo. La Curva è spettacolare, c'è mancata tanto, spero che possa venire sempre più gente allo stadio, il calcio è emozionarsi insieme a loro".