Lazio - Spezia, novità su Immobile: ecco le sue condizioni

Arrivano notizie positive per la Lazio. Da una settimana i tifosi sono con il fiato sospeso per le condizioni di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste con la Nazionale italiana ha rimediato una micro-lesione al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare le sfide degli azzurri contro Inghilterra e Ungheria. Nel pomeriggio di giovedì il bomber ha effettuato una risonanza magnetica che ha dato esito negativo: l'edema è scomparso, tanto che l'infortunio è ormai alle spalle e venerdì si proverà il ritorno in campo a Formello. Salgono quindi le possibilità per Immobile di essere a disposizione di Maurizio Sarri in Lazio - Spezia.