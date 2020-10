Lazio, suona l’allarme Covid: quarantena, ecco i giocatori coinvolti

Una trasferta difficile, quella di Bruges. Ma la Lazio oltre le difficoltà è riuscita a reagire da squadra e conquistare un prezioso punto. E sul caos Covid, il club non ha comunicato i nomi, ma l’Uefa ha bloccato Immobile, Luis Alberto, Djavan Anderson e Lazzari. Sono i giocatori che hanno saltato la rifinitura Champions e non sono partiti per il Belgio dopo i tamponi effettuati lunedì. Discorso diverso con gli altri tesserati indisponibili a vario titolo come Cataldi, Armini, Strakosha, Luiz Felipe, Leiva, Escalante e Radu, che non hanno fatto i tamponi Uefa. C’è emergenza, Inzaghi e la società ragionano sulla partita di Torino in programma domenica. Ma non prima di aver controllato di nuovo i casi positivi. Per ora i calciatori coinvolti si trovano in isolamento domiciliare. Attendono i prossimi tamponi. L’allarme Covid suona a Formello, ma tutti sperano che possa rientrare nel minor tempo possibile

