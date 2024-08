Lazio, Tchaouna: "Qui per diventare un top, non sento pressioni"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Quattro conferenze a Formello, appuntamento in sala stampa alle 15.30. Tchaouna insieme con Dele-Bashiru, Castrovilli e Nuno Tavares: segui la diretta scritte delle parole del francese su Lalaziosiamonoi.it.

Introduce la conferenza il ds Fabiani:

"Saltiamo i preamboli, ormai lo conoscete tutti. Sapete chi è e il suo passato, Loum rientra nella tipologia del calciatore giovane, classe 2003, un ragazzo promettente, speriamo che Roma lo illumini ancora di più. Siamo soddisfatti di averlo portato anzitempo alla Lazio. Lo ringrazio vivamente, la Lazio è stata la sua prima scelta, ci siamo dati una stretta di mano, ha fatto concretizzare la trattativa, lo seguivano tante società in Italia e all'estero".

Parla Tchaouna:

"Sono molto contento di essere qui, come ha detto il ds è un'opportunità e una nuova tappa per me, spero che ci saranno nuovi traguardi insieme e anche molto presto".

Qual è il tuo ruolo? Cosa significa questo trasferimento alla Lazio per te?

"La Lazio è un passo in avanti nella mia carriera, la vedo come un progresso. Sono molto contento di essere qui. Sono una che lotta per la squadra, spero di trasmettere questo in campo. Sono un giocatore tecnico e veloce, fuori dal campo mi reputo una persona solare".

Come hai vissuto la trattativa con la Lazio? Hai parlato con Dia negli ultimi giorni?

"Non posso dire nulla su Dia. Ieri ero allo stadio e ho fatto un post di incoraggiamento per la Salernitana sui social, sono andato per incoraggiarli".

Che impressione ti ha fatto la Lazio?

"Essere qui come avversario e come compagno di squadra è diverso. Ho affrontato la Lazio, la prima volta non ho giocato, la seconda è stata una partita speciale. Ho visto uno spirito combattivo in campo, penso che grazie all'aiuto dello staff potremo crescere tutti".

Pensi di poter conquistare la nazionale francese?

"Ho giocato l'Europeo Under 19, sono stato felice di giocare, mi ha permesso di esprimermi e misurare contro squadre internazionali. Giocare nella Lazio mi permette di avvicinarmi ai livelli che voglio".

Prendere sulla carta il posto di Felipe Anderson è una responsabilità in più?

"Lui ha scritto la storia della Lazio, siamo due giocatori diversi, penso che potrei fare meglio oppure no, oggi non sento queste pressioni. Gioco come Loum Tchaouna e non come Felipe Anderson".