Lazio - Torino, quando si potrebbe giocare: ecco le possibili date

La Corte Sportiva d'Appello si è pronunciata, nonostante i "comportamenti non in linea con il principio di lealtà", Lazio - Torino, che sarebbe dovuta andare in scena lo scorso 2 marzo, si giocherà. Nasce quindi ora il problema dell'individuazione di una possibile data. Da escludere l'ipotesi 7 aprile, non ci sono infatti i tempi necessari per inserire in calendario il recupero. Due quindi le possibili soluzioni, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei: il 29 aprile, oppure il 19 maggio. Quest'ultima cadrà nella settimana successiva al derby (16 maggio), e prima dell'ultimo turno di campionato, che chiuderà i battenti il (23 maggio). La possibilità nasce in virtù del trasloco della finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta, che non si disputerà più all'Olimpico, bensi al Mapei Stadium di Reggio Emilia.