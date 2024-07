Lazio - Triestina, il ritiro si chiude con un pari: Guendouzi non basta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ultima amichevole della Lazio ad Auronzo di Cadore si chiude con un pareggio, amarissimo in virtù dello sviluppo del match. Decisivi i gol di Guendouzi al primo tempo, che beffa Roos dagli undici metri, e l'autorete di Lazzari nel corso della ripresa. Baroni parte con un 4-2-3-1 che vede Provedel in porta, Marusic e Hysaj esterni di difesa, mentre al centro la coppia è quella formata da Patric e Romagnoli. Vecino e Rovella a centrocampo, poi Isaksen, Guendouzi e Tchaouna alle spalle di Noslin, centravanti.

PRIMO TEMPO - Il primo tempo termina 1-0, con il gol di Guendouzi che trasforma in rete il calcio di rigore concesso dall'arbito per il fallo subito da Patric. Dopo soli otto minuti, i biancocelesti sono in vantaggio. La squadra di Baroni continua il forcing per l'intero tempo, anche se - a un passo dal duplice fischio - arriva la grande occasione della Triestina di pareggiare: il destro di El Azrak termina di poco al lato del palo.

Tra le note liete della prima frazione di gioco, senz'altro un Isaksen in grande spolvero: prima prova la conclusione sfruttando il calcio d'angolo di Tchaouna, poi recupera palla con una giocata grazie a cui strappa gli applausi dei presenti, infine viene atterrato da Rizzo in area, senza però conquistare il penalty. Anche Noslin va vicino al gol in almeno due occasioni, colpendo però il palo, entrambe le volte. Brutte notizie, invece, giungono da Romagnoli: problemi all'adduttore sinistro per il difensore biancoceleste. Baroni costretto al campo, Casale al suo posto.

SECONDO TEMPO - All'intervallo Baroni cambia praticamente tutti, ad eccezione di Patric e Noslin - che comunque escono nel corso della ripresa per Ruggeri e Castellanos - e Rovella. Zaccagni dentro, con fascia da capitao al braccio: è forse lui il calciatore che si rende più pericoloso, anche se i secondi 45' di gioco sono senz'altro meno brillanti e divertenti dei primi. Quando mancano circa dieci minuti al triplice fischio, poi, arriva anche la rete del pareggio della Triestina, un autogol di Lazzari su cui la difesa della Lazio mostra le proprio debolezze. Brivido anche all'ultimo, con un ottimo intervento di Mandas sul tiro avversario, ad evitare la sconfitta.

