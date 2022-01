Lazio - Udinese, Reina: "Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo giocarla fino in fondo"

Solo un'ora al fischio d'inizio del match tra Lazio e Udinese, comincia il cammino biancoceleste in Coppa Italia. Nel prepartita è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Pepe Reina: “Speriamo sia diversa dall’ultima sfida contro l’Udinese. Questa è una competizione importante, è una gara da dentro o fuori e noi ci teniamo tantissimo. Siamo consapevoli che possiamo arrivare fino in fondo e dobbiamo giocarcela. In questa competizione noi portieri spesso siamo fondamentali e puoi fare parate importanti salvando il risultato. Dobbiamo stare sul pezzo ed essere concentrati. Nelle mani di noi portieri spesso cade maggiore responsabilità però va bene così, questo è il calcio. Stiamo giocando spesso contro squadre da 3-5-2, sappiamo quello che è successo in campionato e vogliamo rimediare”.

Ai microfoni Mediaset lo spagnolo ha aggiunto: "Noi, al di là della competizione, lottiamo per vincere sempre con questa maglia. La Coppa Italia è un obiettivo. E' una partita secca, in caso di vittoria si andrebbe a Milano. Questo ci fa sperare bene".