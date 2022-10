Lazio, un Maestrelli di nuovo a casa? L'ipotesi è concreta: i dettagli

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

Non è solo un'ipotesi romantica, può diventare una cosa concreta. Un Maestrelli di nuovo nella Lazio, con un ruolo in società, per dare nuova linfa a una storia meravigliosa. Massimo, figlio del Maestro, è in contatto con Lotito, l'idea è d’inserirlo nei quadri societari, il ruolo sarebbe quello di SLO, Supporter Liason Officer, una figura ponte tra società e tifosi, in grado di raccogliere gli umori della piazza, le idee che circolano anche sui social, per poi elaborarle e creare iniziative che possano gratificare i tifosi biancocelesti. Il rapporto tra Massimo Maestrelli e la Lazio è forte, l’intitolazione della curva al mitico Tommaso, in occasione del centenario della nascita dell’allenatore del primo Scudetto, è stata commovente, ha certificato che tra il figlio del Maestro e la società c’è stima e affetto.

Un rapporto forte anche quello tra Massimo e Sarri, un’amicizia vera e sincera quella che s’è creata. Pochi giorni fa, l’allenatore della Lazio, a precisa domanda su un possibile ruolo di Massimo Maestrelli in società, aveva chiosato: “Per ora me lo tengo come amico, poi si vedrà…”. Sarri è cresciuto con il mito di Maestrelli, uno degli allenatori più innovativi della scuola italiana, uno che già negli anni ’70 pensava calcio con una visione superiore e futuristica. Il tecnico toscano l’ha ribadito più volte, ha commosso tanti Laziali confidando il sogno di allenare la Lazio al debutto in un Flaminio rinominato stadio “Tommaso Maestrelli”. Per quello ci sarà tempo, è un iter lungo, difficile. Intanto, però, il nome Maestrelli potrebbe tornare nella Lazio: l’idea si sta facendo largo, potrebbe diventare realtà, sarebbe una carezza alla storia della Lazio, un modo meraviglioso per associare di nuovo un nome da leggenda al mondo biancoceleste.

