Lazio - Verona, Casale: "Esordio difficile ma io penso solo a questa maglia"

Un esordio con i fiocchi quello di Nicolò Casale. L’ex Hellas Verona ha messo in campo una buona prestazione difensiva regalando al reparto arretrato molta sicurezza. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la vittoria odierna. Queste le sue parole: “Partita speciale perché sono legato a Verona da 13 anni. E' stato un debutto non semplice, ho salutato i miei ex compagni e fatto un grosso in bocca al lupo, ma io penso solo a questa maglia. Sicuramente sapevo delle difficoltà della partita perché li conosco molto bene avendoci giocato insieme, sapevo i loro punti deboli e ho puntato su quelli. Credo sia andata bene perché quando il portiere fa poche parate è una grande soddisfazione, dopo l’Europa era difficile e abbiamo dato un bel segnale come detto anche dal mister. Come ho affrontato la titolarità? Il mister lavora sempre così, si sa all'utimo nella riunione pre partita quale sarà la sua scelta. Durante la settimana ho capito che potesse esserci la possibilità e mi sono preparato mentalmente. E' stato molto difficile a livello emozionale ma sono riuscito a metterla da parte e fare una buona partita. E’ un bel segnale da parte di tutti con tutte queste partite ravvicinate, abbiamo molti giocatori a disposizione riesci ad essere più competitivo in questo modo. Oggi non siamo stati brillanti come al solito ma bisogna adattarci comunque, quando si subiscono pochi tiri in porta è una soddisfazione.