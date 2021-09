Lazio, Wilson: "Vincere il derby vale doppio. Immobile? Miglior prestazione in biancoceleste"

Un inizio di settimana con il sorriso per la Lazio, reduce dalla vittoria nel derby di domenica contro i cugini della Roma. Ne abbiamo parlato con Pino Wilson, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. L'ex capitano biancoceleste ha sottolineato soprattutto la prestazione di Ciro Immobile e l'intelligenza di Sarri nel sapersi adattare alla partita. Queste le sue parole.

Un commento sul derby?

"Una partita positiva sotto tutti i punti di vista, in primis per i tre punti e poi perché era un derby. Valgono doppio, da una parte c'è chi ride e dall'altra chi non sta bene. Abbiamo dimostrato di essere superiori, sul piano del gioco abbiamo sviluppato un'azione più bella dell'altra. Abbiamo visto una Lazio di contropiede come una volta, Immobile è stato immenso e il suo gesto nei confronti di Felipe Anderson è stato molto significativo. È in una condizione psicofisica eccezionale che gli ha consentito di essere altruista quando poteva far gol lui. È stata la prima partita in cui abbiamo sviluppato un gioco piacevolissimo".

Inizia un nuovo campionato ora per la Lazio?

"Ora c'è la percezione di essere una squadra di grande spessore. La vittoria nel derby ti dà una carica e un'autostima enormi. Ora abbiamo l'impegno in Europa League, abbiamo la possibilità di incanalare una serie di risultati positivi che ci permettano di stare dove meritiamo".

Sarri ha modificato un po' le sue idee tattiche, si è adattato ai propri giocatori.

"Questa è l'intelligenza dell'allenatore. Ha messo in campo una squadra più arretrata rispetto a quello che vuole lui, credo lo abbia detto anche alla squadra nella riunione che si fa con i giocatori prima delle partite. Questo dimostra la sua intelligenza nel capire che la Lazio in questo momento e in una partita così importante non era pronta ad affrontare determinate situazioni".

Immobile e Pedro, oltre a Felipe Anderson, sono stati i migliori in campo.

"Immobile ha messo a tacere tutti quelli che, per partito preso, lo criticano. Se queste persone hanno visto la partita avranno rivisto di sicuro la propria posizione. È stata una delle migliori partite giocate con la maglia della Lazio, spero continui così, sarebbe una bella spina nel fianco per gli avversari. Pedro finché regge dal punto di vista fisico può essere decisivo, il suo palmares parla chiaro. Ora ha una buona condizione fisica, se si aggiunge questo alle sue qualità viene fuori il giocatore che è".

Giovedì c'è l'Europa League. Giusto confermare la formazione del derby o meglio concedere un po' di riposo a qualcuno?

"Sono dell'opinione che dovrebbero giocare sempre i migliori ma Sarri vede i giocatori quotidianamente ed è in grado di giudicare meglio di me. Sull'onda dell'entusiasmo tutto può succedere, anche quelli che entrano fanno bene. Contro la Lokomotiv bisogna vincere, per fortuna la nostra sconfitta è coincisa con un pareggio tra i russi e il Marsiglia. Giovedì bisogna prendere i 3 punti per metterci di superare il girone".

Infine l'invito a guardare questa sera la sua trasmissione Football Crazy alle 20:30 su Gold Tv: "Parleremo di questo e di altri temi, non soltanto di Lazio ma su tutto il campionato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.