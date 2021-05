Lazio Women, le biancocelesti fanno en plein: vittoria nel derby e Serie A!

"piAno piAno" è stato il leitmotiv della Lazio Women di questa stagione. Lavoro, sacrificio e navigazione a vista per non incappare in scivoloni e costruire, appunto, piano piano un campionato da incorniciare. Non è facile affrontare il derby contro la Roma Calcio Femminile alla terzultima giornata di campionato giocandosi la promozione. Le biancocelesti avevano tutti gli occhi puntati addosso, mentre le giallorosse, non avendopiù niente da chiedere alla stagione, avrebbero giocato con più serenità. Questo non ha intimorito le ragazze di Carolina Morace che hanno fatto sempre la partita al Fersini che però si è sbloccata solo nel secondo tempo grazie al mancino di Martin al 69'. Una volta segnato l'1-0 è stato tutto più semplice: dopo 8 minuti Pittaccio in acrobazia ha realizzato il 2-0. La soferenza finale, intrinseca nel dna laziale, si è scatenata a causa della rete del 2-1 di Glaser a 10 minuti dalla fine. I risultati dagli altri campi hanno fatto aumentare la gioia nel cuore delle laziali che è esplosa al triplice fischio di Bianchini. Dopo anni la Lazio Women torna in Serie A, ma le biancocelesti non sono ancora sazie: vogliono il primo posto e lo stop del Pomigliano permette ancora di sognare a due giornate dalla fine. La Lazio oggi sogna piano piano e gioisce forte forte.

Serie B Femminile 2020/21 - 24^ giornata

Lazio Women - Roma Calcio Femminile

Domenica 9 maggio 2021, ore 15:00

Formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN - Guidi; Savini, Cuschieri (Berarducci dal 79'), Martin, Castiello, Di Giammarino, Shanahan (Santoro dall'81'), Pittaccio, Gambarotta, Labate, Visentin (Luijks dal 79'). A disp.: Natalucci, Colini, S. Berarducci, Palombi, M., Clemente, Proietti. Coach: Carolina Morace

ROMA CALCIO FEMMINILE - Casaroli; Madarang, Polverino (Peri dal 79'), Di Fazio, Sclavo, Filippi, Glaser, Maroni, Mushtaq, Silvi, Martinez. A disp.: Di Cicco, Bartolini, Crapanzano, Natali, Farnesi, Pisani, Miglio, El Bastali. Coach: Roberto Piras

Arbitro: Ilaria Bianchini (sez. di Terni)

Assistenti: Andrea Barcherini - Elia Tini Brunozzi

AGGIORNAMENTO DAI CAMPI - Perdono sia il Ravenna che il Cesena. LA LAZIO E' MATEMATICAMENTE IN SERIE A!!!!!!

FINE SECONDO TEMPO

45+3' - E' FINITAAAA!!!! La Lazio vince il derby contro la Roma Calcio Femminile per 2-1.

45+1' - La Roma ora tenta il tutto per tutto.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

44' - Martin di sinistro prova il tiro ma non impensierisce Casaroli.

42' - SOSTITUZIONE ROMA. Le giallorosse optano per un triplo cambio: Pisano, Miglio e Farnesi entrano in campo.

39' - GIALLO ROMA. Silvi viene ammonita.

36' - SOSTITUZIONE LAZIO. Entra Santoro al posto di Shanahan.

35' - GOL ROMA. Glaser dalla distanza di destro sorprende Guidi e manda la palla in rete per il 2-1.

33' - SOSTITUZIONE ROMA. Peri al posto di Polverino

33' - SOSTITUZIONE LAZIO. Escono Visentin e Cuschieri, entrano Berarducci e Luijks.

32' - GOOOOOOOOOOLLL LAZIO! Pittaccio in acrobazia manda la palla in pallonetto sul palo più lontano e di sinistro fa 2-0.

29' - OCCASIONE LAZIO. Labate mette in mezzo un pallone interessante, Sclavo interviene e manda in angolo.

AGGIORNAMENTO DAI CAMPI - Il Cesena è sotto con il Cittadella per 0-2. Rimane il pari al momento tra Ravenna e Riozzese.

27' - Guidi in presa plastica blocca l'azione offensiva della Roma.

25' - TRAVERSA LAZIO! Cuschieri colpisce il legno dopo un tiro deviato dal limite dell'area.

24' - GOOOOOOOOOOOLLLL LAZIO! Martin direttamente da calcio piazzato porta in vantaggio le biancocelesti segnando il 24° centro stagionale. 1-0

22' - GIALLO ROMA. Ammonita Di Fazio per aver steso Pittaccio in ripartenza.

20' - Martin stoppa in area il passaggio lungo di Savini, poi però non controlla bene e si fa rubare la sfera.

19' - La Lazio spreca il contropiede manovrato da Martin, la Roma riparte velocemente ma Guidi esce e ferma tutto.

17' - Madarang tenta il tiro da fuori, ma la difesa della Lazio mura e manda in angolo.

15' - La Roma cerca di essere più presente nella metà campo laziale e trova una punizione a metà campo.

AGGIORNAMENTO DAI CAMPI - Il Ravenna ha trovato il gol dell'1-1, mentre il Cesena è sotto 0-1 contro il Cittadella.

13' - Martin, direttamente da calcio piazzato, cerca di trovare Casaroli impreparata, ma il portiere c'è e manda in angolo.

12' - OCCASIONE LAZIO! La squadra di Morace reclama un calcio di rigore per un contatto dubbio tra Martin e Silvi. L'arbitro dice che è tutto ok.

10' - PERICOLO ROMA! Tiro dal limite dell'area di rigore per le giallorosse, ma Guidi si allunga e manda la palla in angolo.

9' - Martin prova a pescare con un tocco di classe Visentin. La difesa blocca tutto.

8' - Le biancocelesti attaccano alte e riescono a recuperare iù volte il pallone.

5' - Fase concitata del match. La Roma prova ad entrare nel vivo del gioco con azioni costruite al centro

3' - Pericolosa Mushtaq sulla destra. La calciatrice giallorossa supera in dreabbling le laziali, si accentra ma poi non trova più il pallone.

1' - Fallo in attacco di Martinez. La Lazio prova a manovrare il pallone aprendo dei varchi nella Roma.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

Fine primo tempo - La prima frazione di gioco si chiude senza gol, ma con molte occasioni per la Lazio che cerca di fare la gara.

45' - La direttrice di gara concede 2 minuti di recupero.

44' - GIALLO ROMA. Sclavo entra dura su Pittaccio e l'arbitro decide di sanzionarla con il primo cartellino della gara.

42' - Gambarotta stende Glaser e l'arbitro concede calcio di punizione per le giallorosse.

41' - Martin con il tacco non trova la compagna, Silvi spedisce fuori.

39' - Castiello guadagna calcio d'angolo dalla destra.

37' - TRAVERSA LAZIO! Labate dall'angolo sinistro dell'area di rigore colpisce il legno a portiere battuto.

36' - OCCASIONE LAZIO! Martin anticipa Casaroli, scarica il pallone dietro per Pittaccio che colpisce, ma l'estremo difensore blocca la palla.

34' - Visentin fa tutto bene sulla catena di destra, entra in area, ma non trova nessuna compagna pronta a raccogliere il suo passaggio arretrato.

AGGIORNAMENTO DAI CAMPI - Ravenna in svantaggio contro la Riozzese Como 0-1. Il Cesena è ancora fermo sullo 0-0.

32' - OCCASIONE LAZIO! Martin batte corto il calcio d'angolo, la palla arriva a Labate che con il destro tira e la palla esce di poco.

30' - La Lazio prova a cogliere di sopresa la difesa della Roma con un cross dalla trequarti, Casaroli però è attenta e blocca tutto.

27' - Filippi entra dura su Pittaccio. Solo un reclamo verbale per la giallorossa dopo l'assegnazione della punizione.

24' - Polverino trattiene Visentin. Bianchini fischia calcio di punizione, ma non estrae il cartellino reclamato dalla panchina laziale

21' - Martin da calcio d'angolo, la palla esce dall'area di rigore, Labate tenta il tiro da fuori ma viene murata da Madarang.

20' - Martinez spreca il calcio di punizione guadagnato dalla Roma sparando il pallone sopra la traversa.

19' - Madarang prova il tiro dalla distanza, ma è lento e Guidi riesce ad afferrare la sfera senza problemi.

16' - Visentin prova a superare Di Fazio in area di rigore, ma la romanista è brava a portarla sull'esterno e guadagnare rimessa dal fondo.

14' - Cuschieri, trovata in profondità da Visentin, non riesce a superare la difesa giallorossa perdendo palla.

10' - Martin guadagna un importante fallo sulla trequarti campo giallorossa. Sugli sviluppi del calcio di punizione Visentin parte palla al piede e si scontra in area di rigore con l'avversaria. Niente fallo, ma c'è bisogno dei sanitari in campo.

7' - La Lazio cerca di mettere pressione alla Roma con varie azioni sulle fasce laterali.

5' - OCCASIONE LAZIO! Pittaccio non concretizza una possibile occasione da gol: Marin la serve in mezzo, lei si gira e calcia di poco fuori.

4' - PERICOLO ROMA CF! Le giallorosse hanno provato a impensierire Guidi con un'azione manovrata, ma la difesa è attenta.

3' - Presunta mano di Sclavo in mezzo al campo, ma Bianchini non segnala il fallo. La Morace protesta.

1' - Primi sussulti per le biancocelesti che partono subito in quarta pressando molto alto.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO - Le formazioni sono in campo, tutto pronto al Fersini per il fischio d'inizio.

Buon pomeriggio amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Tommaso Marsili e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio Women e Roma Calcio Femminile, valido per la 24esima giornata di Serie B. Le biancocelesti ospitano al Fersini le cugine giallorosse e sono in cerca di tre punti fondamentali in ottica promozione. La squadra di Carolina Morace è seconda in classifica inseguita da Cesena e Ravenna. Solo il risultato delle bianconere, nel momento in cui la Lazio dovesse battere la Roma, può precludere la Serie A aritmetica in questa giornata: essendo lo scontro diretto in parità, mantiene aperto il discorso la differenza reti.