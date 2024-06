Lazio, Zaccagni fa impazzire i tifosi: "Che goduria!". E poi lanciano un appello...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il piattone destro che infila la palla sotto l'incrocio. Mattia Zaccagni porta l'Italia agli ottavi di finale con un gol che ricorda molto quelli che faceva il suo idolo Alex Del Piero, anche con la maglia azzurra indosso. Una rete che ha scatenato i tifosi della Lazio, incollati allo schermo a tifare per la Nazionale, ma sotto sotto con la speranza che fosse proprio il numero 20 a regalare a tutto il Paese una gioia come questa. Zac lo ha fatto e i laziali sui social sono impazziti. C'è chi parla di "godimento", chi di "Lazionale", ma anche chi esalta la sua giocata: "Dove l'hai messa!". Migliaia le reazioni del popolo biancoceleste, fiero e orgoglioso di aver visto uno dei propri beniamini portare in alto la maglia dell'Italia. Non manca chi ne approfitta anche per fare una critica al c.t. Spalletti e lanciare un appello per vedere il numero 20 in campo da titolare: "L'unico che da del tu al pallone" è quella un po' più velata, altri sono invece più diretti: "Ottantuno minuti di Darmian alto a sinistra!?" e ancora altri ironici: "No, ma sta bene in panchina eh". Quel che conta alla fine, però, è che quella che poteva essere una notte lunga e dolorosa si è trasformata in una notte di grande godimento che, come scrive un tifoso, è stata "destinata da un cuore laziale!".