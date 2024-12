Lecce-Lazio, Gila a Sky: "Siamo una squadra umile. Prima del gol di Marusic..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Mario Gila ha commentato la sfida di questa sera al Via del Mare. Lo spagnolo è intervenuto ai microfoni Sky, esprimendosi in questo modo sulla vittoria: "La Lazio esce sempre nello stesso modo, purtroppo nel calcio ci sono partite come quella dell’Inter. Prima del gol avevo detto ai compagni di salire di più per andare a far gol. È arrivato la rete all’ultimo, la squadra è stata umile. Sulla prestazione sono d'accordo: c'era un po' di pressione per via dell'Inter. Alla fine siamo felici di aver conquistato i tre punti, questa è la cosa più importante".

