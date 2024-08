LIVE PRIMAVERA - Empoli - Lazio 0-1: timbro di Munoz all'esordio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 1 | 1ª giornata

Domenica 18 agosto 2024, ore 16:30

Centro Sportivo Petroio - Vinci (FI)

EMPOLI - LAZIO

EMPOLI - Seghetti; Moray, Majdandzic (82' Monaco), Bacci, Tosto, El Biache (76' Lauricella), Barsotti (46' Bacciardi), Matteazzi (61' Campaniello), Mannelli (76' Pauliuc), Popov, Orlandi. A disp.: Versari, Monaco, Falcusan, Huqi, Stickler, Rugani, Olivieri. All.: Alessandro Birindelli

LAZIO - Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Munoz, Nazzaro, Di Tommaso; Serra (72' Cuzzarella), D’Agostini (72' Sulejmani), Balde. A disp: Bosi, Ferrari, Gelli, Bordoni, Ercoli, Farcomeni, Bigotti, Pinelli, Marinaj. All.: Stefano Sanderra.

Arbitro: Stefano Milone (sez. Taurianova)

Assistenti: De Vito - Pelosi

Ammoniti: Matteazzi (E) Nazzaro (L)

Espulsi: ///

82' - Ultimo cambio per Birindelli: Monaco prende il posto di Majdandzic.

80' - Occasione importantissima per la Lazio divorata da Balde. Aveva campo aperto, il tiro debole e poco calibrato finisce fuori dalla rete.

76' - Altri due cambi per l'Empoli: fuori Mannelli, dentro Pauliuc. Fuori anche El Biache, al suo posto Lauricella.

72' - Cambia anche Sanderra: Sulejmani e Cuzzarella per D’Agostini e Serra.

70' - Spinta di Nazzaro su Orlandi. L'arbitro concede punizione per l'Empoli.

65' - Giallo per Nazzaro.

61' - Altro cambio per i padroni di casa: dentro Campaniello, fuori Matteazzi.

60' - La Lazio gestisce ma cerca il raddoppio per mettere al sicuro il risultato. Empoli costretto a rincorrere.

55' - Giallo per Matteazzi per un fallo precedente.

51' - Ritmi decisamente più alti ora: la Lazio è rientrata con un piglio decisamente diverso da quello del primo tempo.

46' - Si riparte con una sostituzione per l'Empoli: Bacciardi prende il posto di Barsotti.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Clamorosa occasione per il raddoppio divorata dalla Lazio: in 4 contro 3, hanno mancato la porta. Si chiude così il primo tempo.

45' - 1 minuto di recupero concesso.

40' - Altra occasione per la Lazio: siluro di Milani che però trova il palo pieno. Sarà rimessa dal fomdo.

33' - GOOOOOOOLLL LAZIOOOOOOO! Il neoarrivato Munoz ci mette subito la firma! Palla interessante di Balde che serve il compagno: l'ex Barcellona scarta avversario e portiere e la calcia in rete.

29' - Grande intervento di Renzetti che riesce a respingere il colpo di testa di Mannelli.

22' - Occasione interessante per Orlandi: tiro pericolosissimo il suo dalla trequarti, brivido per la Lazio, con il pallone che sfiora il palo.

18' - I ritmi stentano ad alzarsi. Difficile trovare i pertugi giusti per le due squadre.

15' - Conclusione da fuori di Di Tommaso, traiettoria troppo centrale. Seghetti fa sua la sfera.

13' - Calcio di punizione per la Lazio: va Milani, pallone che si stampa sulla barriera.

12' - Piazzato sopra la traversa per l'Empoli. Occasione per i padroni di casa che sembrano trovare diversi spazi sulla corsia sinistra.

9' - Corner per l'Empoli, D'Agostini allontana ma la palla è ancora dei toscani. Buono intervento di Nazzaro su un traversone avversario. Altro corner.

8' - Ritmi abbastanza bassi. Le squadre si studiano.

2' - Lancio in profondità per D'Agostini tirato giù per la maglia da un avversario. L'arbitro fa giocare.

1' - Fischio d'inizio, prende il via la nuova stagione per la Lazio.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Empoli - Lazio, gara valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Esordio importante per la squadra di Sanderra che vede tra i titolari anche il nuovo acquisto Munoz. Fischio d'inizio alle 16:30.