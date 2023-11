MIXED ZONE - Lazio, Isaksen: "Vorrei giocare sempre. Il mio rapporto con Sarri..." - VIDEO

Per la prima volta da quando si è trasferito alla Lazio, questa sera contro il Celtic, Gustav Isaksen è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti di gioco, contribuendo alla vittoria finale anche grazie a un ottimo assist per Immobile. Intervenuto in zona mista, l'esterno danese ha commentato così la prova della squadra:

"Sono molto felice, dopo che abbiamo perso contro la Salernitana avevamo bisogno di riprendere confidenza e giocare bene in Champions League. L'obiettivo ora è recuperare terreno anche in campionato, perché non stiamo andando bene. Io vorrei giocare sempre, so di avere davanti ottimi giocatori come Felipe, Pedro e Zaccagni ma io voglio conquistarmi le mie opportunità Sfortunatamente Zaccagni ha avuto quest'infortunio, quindi oggi ho avuto più spazio per aiutare la squadra a conquistare questa vittoria".

"Il mio feeling con Sarri è ottimo. Io sto imparando tutti giorni per poter migliorare sotto molti aspetti del suo gioco e sento che ci sto riuscendo. Il gol? Io voglio segnare, oggi non ci sono riuscito, ho provato a chiudere il tiro ma non è entrata. Lo scorso anno sono stato tra i migliori marcatori in Danimarca. Attaccanti? Io penso che Castellanos sia un ottimo attaccante, è normale che per noi Immobile è molto importante, ogni anno è tra i migliori marcatori, è una grande giocatore. Tutti noi vogliamo aiutarlo a segnare, me compreso.Campionato? Ora dobbiamo dare il 100% , perché abbiamo bisogno di tornare a vincere".