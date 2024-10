MIXED ZONE - Pedro: "La strada è quella giusta. Tchaouna? Ecco cosa mi ha detto" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Pedro ha commentato la vittoria della Lazio contro il Twente in zona mista. Ecco le parole dello spagnolo, in gol anche questa sera:

"Una serata molto bella per noi, una bella partita e un'ottima prestazione. Abbiamo iniziato molto bene quest'esperienza in Europa League, dobbiamo continuare così. Il cambio ruolo può aiutarti a fare qualche anno in più? Magari, non lo so. È un ruolo che mi piace, ci ho giocato tante volte in carriera. È vero, magari ho fatto più l'esterno, ma credo che in questo momento possa aiutarmi tantissimo. Devo imparare un po', cambia molto il ruolo ma sono contento di giocare lì. Ho parlato anche col mister, mi può mettere lì o anche sull'esterno, l'importante è che la squadra giochi così, che abbia questa mentalità, questo spirito".

"Giovani? Loro stanno lavorando molto forte, si sentono bene anche con i consigli che gli do. Loro mi sentono, mi rispettano e questo è senz'altro buono anche per me. Sono contento oggi anche per Isaksen, far gol ti dà sempre una certa fiducia. Sta facendo un buon inizio di stagione, sta facendo tanto anche per la squadra. Sicuramente arriveranno ancora altre reti per lui. Spogliatoio simile a Chelsea, Barcellona? In questo momento c'è una bella armonia, un'atmosfera sana, per questo dobbiamo continuare così. Lavorare tutti insieme, chi gioca e chi entra a gara in corso. Abbiamo iniziato bene ma è ancora presto per dire dove può arrivare questa Lazio.

"Quant'è forte questa Lazio? Per me è forte, sicuramente siamo all'interno di un percorso però stiamo lavorando bene, il mister ha tanta voglia di far bene. Questo lo sta trasmettendo a tutto lo spogliatoio. La strada è quella giusta".

"Tchaouna? Sta bene, mi ha parlato di una situazione 'strana', I tifosi gli stavano dicendo qualcosa, io non ho sentito. Se è così, si tratta di una mancanza di rispetto e mi dispiace per lui. Io gli ho detto 'calma, sono cinque minuti, non possiamo fermare il gioco'. Se è successo davvero questo, è una mancanza di rispetto che non si può permettere. Tifosi? Sono sempre con noi, ci danno tanta forza. Sono sempre il dodicesimo giocatore, quando loro sono dalla nostra parte - e lo sono sempre - noi siamo più forti".

