MIXED ZONE | Pedro: "Questa Lazio può arrivare in Champions. Sul futuro..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Pedro ha commentato la partita della Lazio contro il Nizza in zona mista. Di seguito, le parole dello spagnolo: "Siamo in un bel momento di forma, abbiamo fatto una bella partita e alla fine un buon risultato. Credo che siamo tutti veramente contenti. Sei sicuro di non avere vent'anni? No, magari (ride, ndr). Sono contento di aiutare la squadra, era tanto tempo che non segnavo. È importante anche per me, per prendere fiducia e per dimostrare che posso stare ancora lì. Quanto mi piace il gioco di Baroni? Mi piace tanto, è un gioco d'attacco. Partecipiamo molto con la palla, lavoriamo tra le linee, penso che stiamo lavorando molto bene. Anche senza palla siamo molto più aggressivi rispetto all'anno scorso. La Lazio è forte, però è presto per dire. Dobbiamo continuare in questo modo, partita dopo partita. Speriamo di fare un'altra bella prestazione anche domenica in campionato. Futuro? Non lo so, adesso è difficile dire qualcosa. Voglio rimanere qui fino alla fine, e poi capiremo. È vero che l'età è un po' pesante, però io mi sento bene, sono contento, voglio sfruttare quest'anno e poi capiremo cosa succederà".

"Dobbiamo pensare di arrivare alle partite sempre il più motivati e determinati possibile. Domenica sarà difficile, l'Empoli ha iniziato molto bene il campionato, sta giocando molto bene. Sono una squadra in salute, però noi giochiamo in casa e abbiamo l'opportunità anche di attaccare la classifica. La Lazio più forte? Non lo so, è vero che stiamo facendo bene, se ne sono andati anche tanti giocatori forti ma quelli che sono arrivati sono interessanti. Stanno aiutando la squadra, dobbiamo continuare in questo modo e vedere cosa succederà. Europa? Dev'essere sempre un obiettivo per la Lazio, sia Europa che Champions League. Vogliamo e abbiamo anche la capacità di arrivare in Champions. Trasformazione del Taty? Tutto sta nella fiducia. La squadra sta facendo bene anche in attacco, anche con Dia. Taty sta sfruttando nel migliore dei modi i vantaggi che ha portato l'intera squadra. Un giocatore molto importante, ha ancora tanta crescita, nonostante stia facendo già molto bene". (CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO)

