MOVIOLA - Atalanta - Lazio, Chiffi in forma: ottima gestione della gara

Ottima la gara di Chiffi, tutt'altro che scontato quando si affrontano Atalanta e Lazio. Approccio alla gara in gestione per il fischietto padovano, soprattutto nei cartellini, con diversi contatti duri ravvisati con il solo calcio di punizione, facendo spesso a meno del giallo. Inevitabile solo quando Patric bracca Zapata in ripartenza o il corpo a corpo di Musacchio su Malinovski. Sempre vicino all'azione Chiffi, si fa anche aiutare da Lazzari, onesto a negare un possibile contatto con Djimsiti in area di rigore. Corretta la sbandierata del secondo assistente Vivenzi nel ravvisare la partenza in fuorigioco di Immobile, prima di insaccare per il 3-0 poi annullato. Manca un giallo nel finale nei confronti di Djimsiti, da dietro e in ritardo sulla caviglia di Escalante. Poche macchie per Chiffi e una gestione gara perfetta. Voto: 6.5.