MOVIOLA - Bologna - Lazio, che errore Orsato: il Var lo corregge

Un Bologna - Lazio dai ritmi altissimi. Di conseguenza tante ammonizioni per entrate in ritardo e addirittura un rosso a Leiva. Per quanto riguarda l'altra espulsione, quella a Medel, errore da matita rossa in prima istanza per Orsato. Salvifico l'intervento del Var Piccinini e l'invito a visionare le immagini. Di seguito gli episodi principali.

PRIMO TEMPO

7' - Conclusione di Palacio parata in due tempi da Strakosha, ma l'azione è viziata da una gamba tesa di Svanberg su Milinkovic non rilevata da Orsato.

18' - Sulla percussione di Leiva dubbia la spallata ai suoi danni di Svanberg fuori dall'area sul lato sinistro. Orsato lascia giocare.

19' - Il primo ammonito è Luiz Felipe, entrata in ritardo su Palacio.

26' - Giallo per Krejci, anche lui entra in ritardo su Marusic.

31' - Sul gol di Palacio check sulla posizione dell'argentino al momento del tiro di Svenberg. Tutto regolare.

SECONDO TEMPO

50' - Ammonito anche Leiva, che spende un fallo per bloccare una ripartenza del Bologna.

51' - Svanberg calcia la punizione al centro dell'area, Danilo cerca di raggiungere la palla che senza essere toccata da nessuno si infila alle spalle di Strakosha. Orsato annulla per posizione di fuorigioco dello stesso Danilo che, partecipando all'azione, disturba l'intervento di Strakosha. Decisione confermata dal Var Piccinini.

59' - Altro giallo per Lucas Leiva, altra entrata in ritardo ai danni di Svanberg.

63' - Ammonito Danilo che straia Correa e Sansone per proteste.

68' - Medel si agrappa a Correa involato verso la porta di Skorupski. Orsato inspiegabilmente lo ammonisce, ma la decisione viene corretta dal Var Piccinini che invita l'arbitro a visionare le immagini. Rosso per Medel.

74' - Giallo anche per Bani, anche lui costretto alle maniere forti per fermare Correa.

78' - Sanzione per Lulic, entrata in ritardo su Orsolini.

86' - Palacio interviene in ritardo su Acerbi in area e Orsato indica il dischetto.

