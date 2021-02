MOVIOLA - Bologna - Lazio, Giacomelli non fa danni. Ma nella ripresa...

Esce sconfitta la Lazio nella gara che vede il ritorno alla direzione arbitrale di Piero Giacomelli con i biancocelesti. Il bilancio con il direttore di gara friulano si aggiorna così a 7 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Direzione certamente migliore rispetto all'ultimo incrocio contro il Torino (sarebbe stato impossibile fare di peggio) del fischietto della sezione di Trieste. A seguire gli episodi disciplinari più significativi del match:

PRIMO TEMPO

9' - Spunto di Correa, Danilo intercetta la sfera col braccio: Giacomelli estrae puntualmente il giallo per il difensore rossoblù.

11' - Ruvido l'intervento di Soumaoro su Correa a metà campo, Giacomelli lascia correre con qualche perplessità.

16' - Nitido il rigore ai danni di Correa: Dominguez è in netto ritardo sull'argentino che subisce l'intervento sulla linea dell'area: Giacomelli è a due passi e indica il dischetto senza esitazioni.

32' - Sbraccia vistosamente Soumaoro su Immobile nel tentativo di proteggere la sfera a ridosso della bandierina: il guardalinee è lì di fronte ma non interviene nonostante le proteste dell'attaccante biancoceleste.

36' - Intervento al limite ancora di Soumaoro che travolge Correa in area: sarebbe rigore se non fosse che il difensore felsineo colpisce un istante prima il pallone spedendolo in angolo.

40' - Ammonito Patric che blocca un tentativo di ripartenza di Sansone a centrocampo: intransigente Giacomelli che estrae subito il cartellino.

45' - Niente recupero dopo i primi 45 minuti.

SECONDO TEMPO

55' - Fermato Milinkovic per un controllo sospetto con il braccio in area di rigore: il replay non chiarisce del tutto l'episodio, anche se il braccio del serbo sembrava piuttosto largo.

59' - Proteste vistose di Milinkovic per una strattonata in area da parte di Svanberg: Giacomelli lascia correre. Dopo quello concesso nel primo tempo, impossibile sperare in un altro rigore...

64' - Regolare la posizione Barrow in occasione del raddoppio del Bologna.

80' - Ammonito anche Hoedt per una trattenuta vistosa su Soriano.

90' - Concessi 5 minuti di extra time.