MOVIOLA | Lazio - Inter: Chiffi gestisce. Var determinante sul rigore

© foto di www.imagephotoagency.it

Si arresta la corsa della Lazio che all'Olimpico subisce una brutta frenata per mano dell'Inter che si impone per 6-0. Direzione di gara corretta da parte dell'arbitro Chiffi che gestisce bene l'episodio che di fatto cambia la gara. Vede bene in occasione della rete di de Virj, giustamente annullata per fuorigioco, e poi dopo il consulto al Var assegna il calcio di rigore all'Inter per il fallo di mano di Gigot. Nota stonata nel finale quando concede tre minuti di recupero nonostante il largo parziale dei nerazzurri. A seguire gli episodi disciplinari più significativi della gara.

PRIMO TEMPO

23’ - Giallo per Çalhanoğlu. Giusta la decisione di Chiffi che punisce la brutta l’entrata su Rovella

30’ - Giallo per Bastoni che trattiene palesemente Isaksen per la maglia e non permette al danese di ripartire.

35’ - Poco dopo la mezz'ora ecco l'episodio chiave del match: de vrij segna la rete del vantaggio ma Chiffi la annulla, giustamente per fuorigioco.

37' - Gol annullato ma il check del Var porta all'assegnazione del rigore per l'Inter. Punito il tocco di braccio, precedente al gol di de Vrij, di Gigot sul colpo di testa di Dumfries.

38' - Tutto regolare nella trasformazione del calcio di rigore da parte di Çalhanoğlu.

39’ - Primo giallo anche tra le file della Lazio: amminito Rovella per proteste.

43’ - Ammonito anche Bisseck per aver spintonato in area di rigore Zaccagni.

45’ - Tutto regolare sul raddoppio di Dimarco che con il sinistro batte Provedel.

45’ - Cinque minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

51’ - L'Inter segna la rete del 3-0 con Barella che di destro mette in rete dal limite dell’area.

53’ - Cross di Bastoni che arriva preciso a Dumfries che con una girata di testa mette in rete.

75’ - Altro giallo per l’Inter, questa volta all’indirizzo di Darmian per il fallo commesso su Zaccagni.

76’ - Tutto regolare anche sul quinto gol messo a segno da Carlos Augusto.

80‘ - Ammonito Zaccagni per porteste.

90’ - Regolare la posizione di Thuram, su assist di Mkhitaryan, nell'azione che porta alla sesta rete dell'Inter

90’ - Tre minuti di recupero.