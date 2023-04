MOVIOLA - Lazio - Juve, Di Bello disastro totale: Cuadrado da cacciare, Locatelli anche

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca 2023

Pochi secondi alla fine del primo tempo, duello a centrocampo tra Milinkovic e Locatelli. Il Sergente anticipa in modo netto il centrocampista della Juve, che entra in ritardo e colpisce il ginocchio teso del serbo: Di Bello decide di ammonire, ma l'intervento è davvero molto brutto. È un intervento imprudente che meriterebbe il cambio da giallo a rosso. I bianconeri invece rimangono in undici e potranno continuare a giocare la partita in parità numerica. Di seguito la cronaca di tutti gli episodi della partita.

PRIMO TEMPO

10’ - Fallo di mano di Cuadrado che intercetta il pallone di Zaccagni per Hysaj. Niente giallo, primo errore di Di Bello.

15’ - Punizione per la Lazio dal limite per un presunto tocco di Locatelli con il braccio. In realtà il tocco è con la spalla, fischio sbagliato.

22’ - Vlahovic calpesta il piede a Felipe Anderson a centrocampo, andava fermato il gioco per step on foot.

31' - Altro fallo di mano plateale, stavolta di Kostic. Niente giallo anche in questo caso.

38' - Lazio in vantaggio con Milinkovic, la Juve protesta per una spinta del serbo. Il tocco c'è, leggero. Non si può certo parlare di fallo.

39' - Ammonito Bonucci per proteste.

45’ - Fallo tattico di Alex Sandro su Cataldi, giallo inevitabile.

45’ + 3’ - Locatelli entra in modo scomposto su Milinkovic, dal replay si vede che l'imprudenza. Sarebbe stato rosso.

SECONDO TEMPO

50’ - Ammonizione a Cuadrado per un brutto fallo su Zaccagni, lo stesso di inizio partita, stavolta però si prende il giallo.

55’ - Fallo di mano di Alex Sandro che interrompe una ripartenza della Lazio. È ammonito, Di Bello lo grazia.

57’ - Terzo gol della Lazio annullato per fuorigioco: Zaccagni parte oltre sull'assist di Milinkovic.

68’ - L'episodio più clamoroso della partita: Cuadrado commette un fallo a un passo dall'area di rigore entrando in ritardo su Zaccagni. È un'ammonizione solare, ma Di Bello non se la sente di tirare fuori il secondo giallo. Pavido.

78’ - L'arbitro ammonisce Provedel per perdita di tempo.

90' - Cinque minuti di recupero.

91' - Dopo il colpo subìto da Casale, Di Bello fa segno che si giocherà per altri 4 minuti e mezzo.