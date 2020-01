Napoli - Lazio, Parolo: "Abbiamo dato tutto. Ora il derby con tutta l'anima"

Al termine della sfida contro il Napoli in Coppa Italia, Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "È mancato il gol e un pizzico di fortuna in più. La partita l'abbiamo fatta bene, abbiamo provato a pareggiarla in tutti i modi. Stavolta abbiamo creato tanto ma senza concretizzare. C'era voglia di passare, abbiamo dato tutto e penso che si è visto. Per noi era importante venire qua e giocarci la partita. Con questo spirito che stiamo postando da inizio anno affronteremo il derby e daremo l'anima per vincerlo. Come mai la Lazio fuori dall'Europa? Perché le partite che abbiamo fatto in Europa sono state sulla falsariga di questa: abbiamo creato tanto senza concretizzare. Diciamo che quest'anno siamo stati più bravi in campionato, mentre nelle coppe un po' meno".

LAZIO TRA LE GRANDI - "È un percorso di crescita che abbiamo fatto, ci conosciamo sempre di più, sempre meglio. Per diventare grandi non si può fare il passo più lungo della gamba. C'è il giusto mix tra società, allenatore e giocatori con un unico intento. Abbiamo sempre giocato a viso aperto. Il pareggio con l'Atalanta la svolta?Un episodio che ha compattato il gruppo: il fatto di essere con le spalle al muro, ci ha permesso di pareggiare quella partita. È da inzio stagione che questa squadra è cresciuta, negli allenamenti e in tutto quello che fa. Il rosso a Leiva? Secondo me è stata un'esagerazione, dispiace".