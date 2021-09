PAGELLE Galatasaray-Lazio: Strakosha da incubo! Milinkovic spreca, Zaccagni in ombra

STRAKOSHA 4: È all’esordio stagionale, avrebbe potuto poco o nulla sulle conclusioni di Dervisolgu e Morutan, ma Luiz Felipe e la traversa gli offrono un’ancora di salvezza. Pure a inizio ripresa deve dire grazie all'imprecisione degli avanti di Terim, poi però decide di fare harakiri e farsi gol da solo con un gesto tecnico senza senso. Un suicidio sportivo che condanna la Lazio alla falsa partenza nel girone di Europa League.

LAZZARI 5,5: Sprinta subito, Muslera lo stende e si salva prendendo solo il giallo. Quando parte è un fattore, ma difensivamente è ancora in difficoltà. Il Galatasaray spinge soprattutto dalla sua parte e spesso trova spazi e occasioni per affondare. Il gol dei padroni di casa è tutto di Strakosha, ma anche in quell'occasione lui era arrivato scomposto alzando un campanile su un pallone comodo.

LUIZ FELIPE 5,5: Decisivo nel murare la conclusione di Dervisoglu, abbastanza reattivo e attento anche in altre situazioni, poi rischia il pasticcio clamoroso in collaborazione per Acerbi ma per sua fortuna Akturkoglu non ne approfitta. Dopo quell'episodio perde un po' di sicurezza e commette diversi errori in appoggio. Deve crescere.

ACERBI 5,5: Lo si nota soprattutto per un paio di sventagliate per gli attaccanti, con un lancio mette in porta Milinkovic che spreca. Rischia in tandem con Luiz Felipe, ma i due vengono graziati da Akturkoglu. Quello che gli si rimpovera è non aver ancora assunto i panni del leader difensivo. Dovrebbe essere lui a guidare i movimenti, mentre la linea laziale ancora è pericoloso ibrido tra quel che era e quel che dovrebbe essere.

HYSAJ 6: È il meno peggio della linea difensiva, anche se dalla sua parte arriva l'occasione di Mortuan che spacca la traversa. Può e deve dare di più, soprattutto perché è uno dei pochi a conoscere bene ciò che chiede Sarri. Comunque la prestazione è complessivamente sufficiente.

AKPA AKPRO 5,5: Il Galatasaray attacca soprattutto sul lato destro della Lazio e lui non c’è quasi mai, aiuta poco Lazzari ed è latitante pure in appoggio alla fase offensiva. Lo trovi nella terra di mezzo, dove serve a poco. Si prende il consueto giallo nel finale di primo tempo. Rischia pure la seconda ammonizione per un pestone su Marcao e Sarri allora lo toglie.

Dal 55’ MILINKOVIC-SAVIC 5: Entra e prova subito a prendere in mano le redini della mediana, ma si divora clamorosamente il gol del pareggio tentando un pallonetto che gli rimane in canna. Era solo davanti a Muslera, doveva fare meglio. Errore grave.

LEIVA 5,5: Lucas annaspa, appena i ritmi si alzano va in difficoltà. Troppe volte viene saltato, anche perché le distanze tra i reparti non sono quelle che gli permettono di poter evitare di essere superato con facilità dagli avversari. Non è supportato dalla squadra e lui non è quello di due anni fa.

Dall'83' CATALDI sv

LUIS ALBERTO 5,5: Sarri lo sgancia dal primo minuto, fiducia nonostante la prova incolore di San Siro. Ma come accaduto a Milano, il Mago è senza bacchetta. Tanti errori banali, anche di lettura delle situazioni che di solito non commette, si schiacca troppo sulla linea degli attaccanti quando la palla è nei piedi dei compagni. Ci prova con il destro intorno al 55', ma Muslera gli dice no. Paradossalmente fa meglio quando c'è da ripiegare.

Dal 65' BASIC 6: Discreto impatto sulla partita, è ordinato, sa giocare il pallone. Certo è poco per valutarlo, ma forse poteva meritare fiducia dal primo minuto.

FELIPE ANDERSON 6: La partenza è incoraggiante, un paio di spunti mettono i brividi al Galatasaray. Non fa nulla di eccezionale, ma davanti sembra quello in grado di creare qualcosa in più degli altri: serve anche un buon pallone a Muriqi che non ne approfitta.

Dal 65' PEDRO 6: Due conclusioni che Muslera controlla senza troppe difficoltà, ma almeno ci prova. Fa comunque meglio di tanti altri compagni.

IMMOBILE 5,5: La squadra lo assiste poco, ma le poche palle che gli arrivano lui non le gestisce meravigliosamente. Marcao e Nelsson lo contengono senza troppi patemi, a volte rischiando, ma senza mai andare oltre i termini legali del contatto. La giocata più interessante resta il passaggio filtrante per Lazzari in avvio. Non incide.

DAL 55’ MURIQI 5,5: In casa del Galatasaray non ha mai avuto numeri eccezionali, sette partite - prima di oggi - e un solo gol segnato. Entra tra i fischi assordanti dei tifosi giallorossi, controlla male un assist interessante di Felipe Anderson e perde l'occasione per tirare da dentro l'area. Poi si eclissa.

ZACCAGNI 5,5: È all’esordio in Europa, ma fatica a incidere. Quando ha la palla tra i piedi è un po’ arruffone, non sempre i compagni premiano i suoi movimenti e la sensazione è che sia ancora un corpo estraneo nell'organismo biancoceleste. Sembra quasi farsi tradire dalla tanta voglia di fare, non è la sua serata.

ALL.SARRI 5: Empoli qualche segnale l'aveva lanciato, lo Spezia aveva illuso. Milan e Galatasaray riportano dolorosamente sulla terra. La Lazio è ancora in alto mare, lontana dal recepire anche i più basilari concetti che il tecnico richiede. C'è tanto lavoro da fare, lo si sapeva. Qualche scelta non convince, Basic e Pedro potevano avere spazio da subito.